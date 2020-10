Dejan Kulusevski, esterno della Juventus, è stato intervistato da Sky Sport, occasione in cui è stato esaltato il suo gesto tecnico contro la Diamo Kiev, un tiro di tacco che ha ricordato un colpo di Del Piero: "Quando ho fatto quel colpo di tacco contro la Dinamo Kiev non ci ho pensato troppo. Ero troppo distante alla porta, se fossi stato più vicino sicuramente sarebbe potuto andare meglio; invece così il portiere l'ha presa, ma dopo quell'azione nessuno mi ha detto nulla. Se è simile a quello di Del Piero? Sinceramente non l'ho visto perché non ero nato, ma un giorno spero di poter fare un gol così".