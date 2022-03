Era la sera del 30 gennaio, Dejan Kulusevski usciva da un SUV per entrare dentro l’aeroporto di Caselle, scalo riservato ai privati. Poche parole, prima di cominciare la sua nuova avventura con la maglia del Tottenham: “Sono stato bene alla Juve, un giorno spero di tornare”. In quelle ore, il tifo bianconero si divideva, tra chi esaltava l’operazione di mercato della dirigenza e chi temeva che il giovane svedese potesse trasformarsi in un rimpianto.



Questa sera, Dejan Kulusevski è stato ancora una volta protagonista, con la maglia degli Spurs, nella roboante vittoria, per 5 a 0, contro l’Everton. L’esterno svedese, infatti, è stato autore di due assist, portando il suo score complessivo in Premier League a due gol e tre assist. Una prestazione che non è passata inosservata e che ha scatenato i commenti dei tifosi sui social.



