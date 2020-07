1









La Juventus ha fatto un vero affare nel soffiare all’Inter Dejan Kulusevski. Certo, i bianconeri hanno versato l’ingente somma di 35 milioni di euro + 9 di bonus nella casse dell’Atalanta, ma le premesse per diventare un crack ci sono tutte. Lo svedese classe 2000 ha segnato 9 gol e 9 assist in questa stagione, e il Parma riporta una statistica sbalorditiva: “Kulusevski ha sia segnato che servito almeno un assist in quattro partite in questo campionato: solo Immobile (sei volte) ci è riuscito in più gare nel torneo in corso”.