Dejan Kulusevski può essere un rimpianto per la Juventus? Difficile da dire, ma l'esterno offensivo svedese, con la maglia del Tottenham, in Inghilterra ha trovato la sua dimensione: quella per esplodere e consacrarsi. Dalla sua parte i numeri, perché l'ex bianconero è stato il primo calciatore nella storia della Premier League a finire nella top 10 degli assistmen con meno di 20 presenze all'attivo.