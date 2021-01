1









Fare la formazione per Andrea Pirlo è un rompicapo quando si incastrano tanti impegni a distanza ravvicinata. Ora deve preparare la gara di domenica a ora di pranzo contro il Bologna tenendo presente che poi mercoledì c'è la Spal in Coppa Italia. Per la partita dell'Allianz Stadium contro la squadra di Mihajlovic l'allenatore della Juventus sta pensando di far partire dalla panchina sia Kulusevski che Chiesa. Quest'ultimo risente ancora dei dolori alla caviglia destra, quindi al suo posto c'è Bernardeschi che Pirlo vede come esterno sinistro. A destra allora, nel peculiare ruolo di falso esterno-trequarti, il tecnico bianconero si affiderà a Ramsey, facendo partire dalla panchina il talento svedese per cui stravede anche Ibrahimovic.