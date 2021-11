Come nel caso di Chiesa, anche la sua prestazione può essere ben racchiusa in un episodio. Sempre quello, al 50', quando finisce per "sentirle su" dal suo compagno con il numero 22 sulla schiena che prima di servirlo si era fatto una sgroppata in solitaria di 40 metri, resa vana da un suo errore dettato forse da una scarsa convinzione, più che da un limite tecnico. Per l'ennesima volta in questa stagione, il match contro laha restituito l'immagine di un, di un giocatore a cui sembra mancare ancora qualcosa, quel tocco in più in grado di convincere allenatore e squadra a credere in lui dal primo minuto, e non solo in casi di emergenza, dopo l'infortunio di un titolare (, nel caso specifico).Se in settimana con la suaaveva offerto un'altra prova opaca, ieri con lanon è arrivato il riscatto che tutti speravano: le buone intenzioni ci sono, sì, ma questo Kulusevski da "6 risicato" è troppo poco, o almeno il suo profilo attuale non corrisponde più a quello del predestinato con cui si era affacciato al mondo bianconero. Nessun errore da "mani nei capelli", per carità, ma nemmeno la continuità necessaria a sostenere e completare gli sforzi del reparto offensivo, già privo della fantasia die costretto ad appoggiarsi solo sul talento di, spesso circondato unicamente da maglie avversarie e dunque in difficoltà nel far salire la squadra. Martedì torna la, competizione dove è arrivato il suo primo (e finora unico) gol stagionale: riuscirà la musichetta delle notti europee a risvegliare - una volta per tutte - il suo potenziale?