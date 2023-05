Il futuro di Dejanè un'incognita al momento. Il giocatore è in prestito alma difficilmente gli Spurs eserciteranno il diritto di riscatto per l'attaccante. Fissato perdi euro da versare dal club di Premier nelle casse della Vecchia Signora. Tra gli esuberi in prestito lo svedese è l'unico con possibilità di rimanere anche alla. Lo scenario però non è definito.- Non va escluso, come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, che il club inglese decida di riscattare Dejan, magari per una cifra inferiore ai 35 milioni inizialmente fissati. Al Tottenham però manca ancora qualche certezza come quella della qualificazione in Europa che si deciderà oggi. Da quello dipenderà il futuro di Kulusevski. L'unico che tra gli esuberi potrebbe giocarsi una chance anche a Torino.