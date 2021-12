Come annunciato da Massimilianoin conferenza stampa, è pronto un posto da titolare per Dejanper la sfida di domani sera contro il, valida per la 17^ giornata di campionato. E la squadra rossoblù è la "vittima" preferita in Serie A dello svedese, che contro il Grifone ha firmato tre gol e realizzato due assist, partecipando dunque a cinque reti in un totale di quattro confronti. L'esterno classe 2000 dellaera andato a segno anche nell'ultima gara tra le due squadre, quella della scorsa stagione all'Allianz Stadium finita 3 a 1. Riuscirà a rifarsi anche domani?