La Juve su "gode" Dejan Kulusevski, in attesa del suo arrivo. I bianconeri saranno costretti, con ogni probabilità, ad usarlo solo dalla prossima stagione, a prescindere da quando inizierà. Lo svedese, scrive La Gazzetta dello Sport, "ha il record di chilometri percorsi in un match della Serie A 2019-20, 14,4 in Napoli-Parma. Oltre al sudore però c’è di più, ci sono concretezza e gusto del bello e del difficile. Tra i Duemila in rampa di lancio, solo Sancho del Borussia Dortmund ha fatto meglio in questa stagione come apporto offensivo: Dejan è secondo per assist e terzo per occasioni create, tiri, tocchi in area avversaria, dribbling riusciti".