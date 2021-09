C'è anche Dejannella lista dei convocati del commissario tecnico della, Janne Andersson, in vista delle sfide che vedranno lagialloblù affrontare Grecia e Kosovo. Il giocatore dellasarà "in compagnia" di altri tre giocatori di Serie A ovvero Ekdal (Sampdoria), Svanberg (Bologna) e Ibrahimovic, arruolato dal ct nonostante non sia ancora a disposizione del Milan. Una situazione, quest'ultima, del tutto simile a quella di Paulo, chiamato dall'malgrado l'infortunio muscolare rimediato domenica pomeriggio nella partita contro la Sampdoria.