Dejan Kulusevski giocherà titolare nel tandem d'attacco con il rientrante Alvaro Morata stasera all'Allianz Stadium contro il Genoa (ottavi di Coppa Italia). Queste le sue parole nel prepartita: "Tutti noi vogliamo vincere ogni competizione, non importa se Coppa Italia, Serie A o Champions League. Faremo di tutto per vincere stasera contro un Genoa tosto, che gioca bene, formazione fisica. Noi vogliamo giocare, tenere palla, attaccare e difendere bene e segnare tanti gol. La mie condizione? Mi sento molto bene, inizio a stare meglio e voglio trovare la migliore condizione. Sono contento di giocare stasera e sono in fiducia".