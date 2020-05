La Juventus dovrà aspettare agosto per accogliere alla Continassa Dejan Kulusevski. Il giovane svedese, arrivato in bianconero a gennaio, ma che è rimasto in prestito al Parma, dovrà aspettare il termine della stagione prima di approdare definitivamente a Torino: secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, infatti, il Parma non ha intenzione di fare a meno del giocatore prima del termine del campionato, quindi è molto probabile che giochi con i ducali le tredici partite che mancano ad archiviare la Serie A. D'altronde, per la Juventus conviene, dal momento che in caso di arrivo anticipato non potrebbe comunque scendere in campo in bianconero.