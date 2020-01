Dejan Kulusevski è pronto a fare le visite mediche con la Juventus. Ieri il centrocampista dell'Atalanta in prestito al Parma è arrivato al J Hotel dove ha riposato in attesa di svolgere i test fisici propedeutici all'acquisto da parte della Juventus che pagherà 44 milioni di euro (35 di parte fissa più nove di bonus) per il suo cartellino. Lo svedese svolgerà le visite mediche subito nonostante il suo arrivo sia previsto per giugno. E' questo infatti il modus operandi dei club anche se il giocatore arriverà al termine della stagione. La società che acquista deve capire lo stato fisico generale del calciatore prima di procedere all'acquisto. Se però i bianconeri libereranno uno spazio a centrocampo Paratici proverà a portare Kulusevski subito a Torino.