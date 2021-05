Le nazionali si preparano per gli Europei, al via l'11 giugno, e iniziano a diramare le loro convocazioni. Il c.t. della Svezia Janne Andersson ha diffuso il suo elenco di 26 giocatori che prenderanno parte al torneo. Dal punto di vista bianconero, spicca la presenza di Dejan Kulusevski, così come spicca l'assenza di Zlatan Ibrahimovic, grande "sponsor" proprio di Kulusevski. Ibra paga le forti difficoltà degli ultimi mesi. Nella squadra svedese ci sarà anche un ex Juve come Albin Ekdal, oggi alla Sampdoria. E un altro "italiano" come Mattias Svanberg, che la Juve affronterà domenica sera in quanto gioca nel Bologna.