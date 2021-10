out,in. La mossa dial 58' ha pagato. Almeno alla luce del risultato finale, un altro 1-0 firmato proprio da lui, dal giovane svedese che ha estratto il coniglio dal cilindro all'87', dopo quasi mezz'ora di "giri a vuoto", quando la partita contro losembrava ormai avviata verso la conclusione. Cross didalla sinistra e pam, un colpo di testa chirurgico a baciare il palo per poi depositarsi in rete, quanto basta per esplodere in un urlo liberatorio e regalarsi la prima gioia personale della stagione, dopo un inizio non propriamente esaltante.E tutto ciò in una serata di quelle "toste", decisiva per il cammino indella. "Sono entrato in campo e ho provato a fare la differenza, all'inizio è stato molto difficile ma bisogna sempre essere pronti, al momento giusto", ha dichiarato nel post partita. Proprio così, e forse mai come oggi Kulusevski si era trovato al posto giusto al momento giusto, pronto a battezzare in rete una palla fondamentale per i bianconeri in ottica qualificazione agli ottavi.Subentrato a un non brillante Bernardeschi, il classe 2000 ha fatto ciò che serviva per sbloccare un match antipatico, che la Juventus - per sua stessa ammissione - ha giocato male ma alla fine è riuscita a portare a casa, senza troppi fronzoli. E questo, per citare lo stesso Kulusesvki, può dare "una forza grandissima", tanto alla squadra quanto a lui, che dalla "campagna" dipuò tornare a Torino con uno spirito nuovo, con una ritrovata consapevolezza nei propri mezzi e con qualche certezza in più, in primis quella di poter rappresentare un'arma in più per la squadra di Allegri, da titolare o da subentrato. A volte per svoltare una stagione basta un colpo di testa...