Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Darkoha detto la sua su Filip, nuovo acquisto della che aveva già "sponsorizzato" nei mesi scorsi . Ecco il suo pensiero: "E’ un gran lavoratore, sempre concentrato, copre tutta la fascia sinistra. Ripeto, è un acquisto perfetto per la Juve. E lo dico da un mese, da quando si parla di un suo possibile approdo in bianconero.? Non mi piace paragonarlo, ognuno ha le sue qualità, ognuno ha un suo stile. Filip è un grande giocatore e un buonissimo acquisto".