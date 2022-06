Come racconta Calciomercato.com, il contratto di Koulibaly scadrà tra un solo anno, è legato al Napoli fino a giugno 2023. La necessità di ridurre il tetto ingaggi e i 6 milioni attualmente percepiti dal giocatore non fanno presagire il meglio per il futuro. Ad oggi non c'è alcun rinnovo con gli azzurri, ma le parti si incontreranno tra un paio di settimane prima dell'inizio della nuova stagione per fare un punto sulla situazione e l'ex Genk valuterà eventuali proposte che arriveranno da parte della società.