Era solo questione di tempo prima che la bomba esplodesse, e ad innescare la miccia è stato il fortissimo avvicinamento della Juventus al difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese sembra infatti propenso a lasciare il capoluogo campano, in virtù anche della mancata disponibilità da parte dei partenopei di garantirgli la cifra da lui richiesta per il rinnovo del contratto. La Juve era già sulle sue tracce da settimane e quando ha iniziato a fiutare la possibilità di poter avvicinarsi concretamente a KK, ha deciso di farlo in maniera netta. Madama sarebbe infatti disposta ad offrirgli i 6 milioni richiesti dall'entourage del giocatore, volenterosa di blindarlo all'ombra della Mole per almeno 4 stagioni, nonostante la smentita 'di rito' arrivata nella mattinata di oggi, riguardante un presunto dialogo tra il diretto interessato e alcuni suoi amici, in cui avrebbe ammesso di 'non voler mai andare alla Juve'.



CHE COPPIA CON DE LIGT - I tifosi della Juve sognano, anche perchè solo l'idea di immaginare una coppia di difesa composta da Koulibaly e dall'olandese, lascerebbe fantasticare qualsiasi amante del calcio, specie se poi viene 'soffiato' ad una diretta concorrente come il Napoli. La giovane età, la personalità e la mentalità di De Ligt si collimano perfettamente con la forza fisica e massiccia del senegalese che, insieme darebbero vita ad una delle coppie più forti al mondo.



E BONUCCI? - Qui sorge forse l'interrogativo più suggestivo dello scenario e riguarda il centrale viterbese Leonardo Bonucci. E' difficile immaginare infatti che, qualora venisse acquistato il difensore del Napoli verrà preso per fargli fare la staffetta, con De Ligt in rampa di lancio e dunque quasi insotituibile, che fine farà il Campione d'Europa in carica?. Intendiamoci, la sua carta d'identità avanzata lo limiteranno di più con il passare delle stagioni e avere dei centrali di spessore per affrontare ogni competizione è più che doveroso, ma siamo sicuri che si tratti solamente di 'farlo riposare', senza rischiare di 'scaraventarlo nel baratro' del tutto?. Ovviamente parlerà il campo come in ogni circostanza, ma i timori di doverlo vedere numerose volte in panchina sono più che reali.