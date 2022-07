Lavoleva come prima scelta per sostituire Matthijs de Ligt in difesa il senegalese in forza al Napoli Kalidou. Il giocatore ha il contratto con il Napoli in scadenza nel 2023. Stando però a quanto riferito da Goal il giocatore è in trattativa avanzata con ile si trasferirà in Premier League, non avrebbe gradito particolarmente il trasferimento a Torino per via dei rapporti non sempre rosei tra Juventus e Napoli.