Con ogni probabilità il prossimo sarà un mercato in cui tutti i reparti della rosa della Juventus subiranno un significativo rinnovamento. Salutato Giorgio Chiellini, c'è il rischio che anche un altro centrale vada via: Matthijs de Ligt, sul quale è forte l'interesse del Chelsea. E in tal senso la Juve sta iniziando a cautelarsi, in attesa di capire se davvero la separazione con l'olandese sia la strada da prendere.



IL PRESCELTO - Il nome di Kalidou Koulibaly è da tempo in orbita Continassa. E se fino a qualche settimana fa i tifosi bianconeri pensavano di sognare una coppia composta dal senegalese e dall'olandese, oggi il difensore del Napoli sarebbe invece il sostituto del n.4 bianconero. Non è un mistero che Koulibaly sia il prescelto - riferisce Tuttosport - ma altrettanto evidente è che non sarà facile arrivare a lui: oggi è stata rilanciata l'indiscrezione di un patto tra l'agente Ramadani e De Laurentiis, secondo la quale il procuratore può sondare il mercato alla ricerca di un club pronto a spendere 40 milioni per lui, ma dall'altra parte è obbligato a considerare le opzioni che gli garantisce il club, ovvero o il rinnovo a cifre contenute, o la permanenza fino a scadenza per la prossima stagione, ma da professionista esemplare quale è sempre stato.



LE ALTERNATIVE - Ecco dunque che la Juventus - sempre secondo Tuttosport - ha iniziato a sondare anche delle alternative: da Gabriel dell'Arsenal, fino ai due centrali della Fiorentina, Igor e Nikola Milenkovic. Una situazione, l'ennesima, in divenire. In attesa di capire quanto verrà rivoluzionata la rosa 2022/23 della Juventus.