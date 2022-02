Il difensore classe 1991 senegalese di proprietà del Napoli Kalidou Koulibaly è stato spesso accostato alla Juventus come possibile sostituto di Matthijs de Ligt in caso di partenza dal difensore olandese in estate. Oggi, stando a quanto riferisce Rai Sport il Napoli avrebbe offerto al senegalese un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2026 con uno stipendio di circa 5 milioni di euro annui più i bonus. Attualmente il contratto del centrale di difesa scade il 30 giugno 2023. Sul giocatore oltre alla Juventus anche numerosi club di Premier League.