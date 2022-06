La Juventus sta ancora cercando il sostituto ideale di Giorgio Chiellini che, ricordiamolo, ha lasciato la Juventus per trasferirsi ai Los Angeles e terminare la sua carriera calcistica prima di sedersi probabilmente dietro ad una scrivania alla Continassa. Il profilo ideale però sembra essere quello del difensore senegalese del Napoli Kalidou Koulibaly che sembra essere sempre più di un'idea.



KOULIBALY - Se inizialmente era un sogno ora può essere realtà. Come conferma Tuttosport ci sono stati movimenti interessanti da parte della Vecchia Signora verso KK che non nei prossimi giorni ma in questa sessione di mercato potrebbe trasferirsi alla Juventus. Il contratto del senegalese scade al termine della prossima stagione ed è difficile che il suo agente trovi un accordo con il Napoli per il rinnovo. Nel frattempo i partenopei pensano già al sostituto: come riferisce Sky si tratterebbe di Kim Min-Jae del Fenerbahce. La Juventus ora può sperare di trovare l'accordo e portare Kalidou a Torino, dopo Gonzalo Higuain per un viaggio Napoli-Torino sola andata.