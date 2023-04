Dopo l'estate scorsa, la Juventus è tornata o forse non ha mai smesso ad essere interessata a Koulibaly, che sta vivendo una stagione negativa al Chelsea. Ne parla calciomercato.com secondo cui l'ostacolo maggiore riguarda l'ingaggio del giocatore che guadagna circa 10 milioni di euro. L'unica possibilità per poter sbloccare l'eventuale trattativa è un passo in avanti deciso di Koulibaly, che dovrebbe dimezzarsi lo stipendio, oltre a delle condizioni favorevoli da parte del Chelsea.