Kalidouin ritiro con il. Come annunciato da Sky Sport, il difensore senegalese è atteso atra lunedì e martedì, quando di fatto inizierà per lui una nuova stagione in maglia azzurra. Stagione che, però, potrebbe interrompersi sul nascere, considerando che è nel mirino di diversi club tra cui la, che intende puntare forte su di lui per il post De Ligt: molto probabilmente la prossima settimana sarà decisiva per il suo futuro, tanto che a breve - forse già mercoledì - incontrerà il presidente Aurelioper la svolta definitiva.