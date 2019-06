Preso Demiral, bloccato anche Romero, ma non basta. La Juventus è ancora alla ricerca di un nome in grado di dare nuove energie e nuova forza al reparto difensivo, tra sogni e realtà. Per lungo tempo in vetta ai desideri bianconeri c'è stato il 19enne dell'Ajax de Ligt, ma ora un nome l'ha superato: è quello di Kalidou Koulibaly. Il centrale del Napoli mette tutti d'accordo e con Maurizio Sarri in panchina tutto sarebbe più facile. L'agente, infatti, è quel Fali Ramadani che sta trattando l'uscita del tecnico dal contratto con il Chelsea. Così, KK è il sogno di Agnelli, Paratici e Nedved. CONTATTI - Come scrive Tuttosport, i contatti con l'entourage del numero 26 azzurro ci sono e anche piuttosto frequenti, approfittando appunto del fatto che l'agente lavora anche con Sarri e con il centrocampista juventino Miralem Pjanic. De Laurentiis lo valuta intorno ai 100 milioni di euro, la concorrenza c'è, ma la Juve si fa sentire e sonda il terreno, con Sarri poi tutto può cambiare.