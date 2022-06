Come racconta Tuttosport, Koulibaly alla Juve è una possibilità da non escludere, a maggior ragione se passano i giorni e il futuro del difensore senegalese rimane in forte dubbio. Nelle prossime ore è previsto un contatto tra il suo entourage e la dirigenza del Napoli, anche se l’ipotesi di guadagnare meno - 4 milioni rispetto ai 6 finora percepiti - non entusiasma granché il giocatore. E allora ecco che il mercato si sta scatenando, con il Barcellona in prima fila assieme a Chelsea e Paris Saint-Germain. La Juventus è alla finestra, pronta a entrare in azione anche se Koulibaly dovesse restare fino alla scadenza del contratto nell’estate 2023.