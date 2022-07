. L'obiettivo è incassare una cifra altissima, così da giustificare l'addio e finanziare il mercato, ma anche non farsi trovare impreparati. Così la Juve pensa di ripartire da Kalidou Koulibaly, il candidato principale, atteso nel ritiro di Dimaro tra domani e dopodomani dal Napoli e in bilico. Aurelio De Laurentiis spera che la recente offerta a KK lo convinca a restare rinnovando a vita, ma il giocatore sembra ormai deciso a provare nuove esperienze. E a 31 anni vuole partire, con mezza Europa a caccia.Come spiega la Gazzetta, soprattutto da Londra la proposta al giocatore sembra essere molto alta, ma la Juve resta ancora in gioco. I colloqui con Fali Ramadani, suo agente, sono positivi e la Juve può pensare anche di alzare la proposta per lui, almeno quella personale. Con il Napoli, invece, dovrà trattare partendo dai 30 milioni di euro per arrivare più vicini ai 40 milioni chiesti. Bremer è sempre un'alternativa caldissima, ma non l'unica. Come riporta la Rosea, infatti, negli ultimi giorni sono cresciute le quotazioni di Presnel: "In questo caso - si legge - potrebbe tornare comodo uno scambio di prestiti con Moise Kean, da tempo nel mirino della società parigina". Inoltre è stato riproposto il centrale Manuel Akanji del Borussia Dortmund, mentre resta viva la pista Nikola Milenkovic.