Dopo averlo corteggiato per quasi un mese, la Juventus deve definitivamente dire addio a Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli era infatti finito in cima alla lista delle priorità di Madama, ma l'inaspettato inserimento del Chelsea ha letteralmente stravolto le carte in tavola. I Blues hanno infatti raggiunto un accordo di massima con il senegalese sulla base di un contratto di 10 milioni a stagione per 5 anni. Come riportato anche da Sky Sport infatti, i londinesi verseranno una cifra di 38 milioni di euro piu 2 di bonus nelle casse del club partenopeo. Dunque, tramonta definitivamente il sogno della Vecchia Signora che, ora sarà costretta a virare su altri fronti.