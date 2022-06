La Juve avanza per Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il club bianconero ha presentato la prima offerta per il difensore senegalese del Napoli, individuato come il profilo ideale per sostituire Matthijs De Ligt che ormai sembra destinato a partire. Secondo il quotidiano, l'ostacolo più grande consiste nel convincere il giocatore, in scadenza tra un anno, che non vuole "tradire" i tifosi partenopei e difficilmente accetterà un trasferimento all'ombra della Mole.