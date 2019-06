La Juventus non molla Kalidou Koulibaly. Se, come appare ormai sempre più probabile, dovesse essere Maurizio Sarri il prossimo allenatore bianconero, il centrale del Napoli sarebbe senza dubbio in cima alla lista dei desideri per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. E, secondo quanto riportato da Tuttosport, l'affare resta possibile per Fabio Paratici. Per sbloccare Koulibaly sulla strada verso Torino, però, servono almeno 100 milioni di euro con cui convincere il Napoli, che di recente ha rifiutato una ghiotta offerta in arrivo dal Manchester United.