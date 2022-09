Poche corse sulla sinistra alla sua maniera, anche perché riceve palla quasi sempre da fermo e il dribbling sul posto non è la specialità della casa", così ne parla oggi la Gazzetta dello Sport, in un approfondimento che vede l'esterno serbo protagonista, tra la sua nuova avventura in bianconero e il passato. In particolare, il quotidiano racconta di come l'intento iniziale di Kostic: "Voglio mettere tanti palloni per i gol di Dusan" non si sia ancora visto sul campo considerando che per il momento. Un'intesa che però la nazionale può aiutare a crescere se pensiamo al "cioccolatino" servito proprio all'attaccante al 21esimo minuto nel match di ieri contro la Svezia, occasione non concretizzata da Vlahovic.La carriera di Kostic è partita da un piccolo club locale, ill’allora allenatore della prima squadra che ha raccontato questo alla Gazzetta dello Sport: "Avevo l’abitudine di tenere d’occhio il nostro settore giovanile, quando vidi un ragazzino che era diverso dagli altri.Il tecnico parla anche della nuova esperienza di Kostic a Torino: "Le cose non stanno funzionando granché,e in un modo o nell’altro si rialzerà. E quando lo farà, statene certi, Kostic sarà uno dei protagonisti. Lo è sempre stato ovunque è andato, quindi non ho dubbi che lo diventerà anche in bianconero".