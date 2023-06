Flilip Kostic è tra i peggiori della Juventus che vince a Udine. Il serbo, come già dimostrato nelle ultime settimane, ha finito le energie fisiche e mentali dopo una stagione in cui ha dovuto fare gli straordinari. "Conferma di essere in riserva: un paio di cross buoni li mette, ma rispetto alla produzione abituale è in deficit", il commento di Tuttosport che dà 5 in pagella all'ex Eintracht.