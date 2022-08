Come racconta Tuttosport, ieri è stato anche il primo giorno da bianconero di Filip: l’esterno serbo, che ha firmato un contratto fino al 2026 a 3 milioni a stagione, si allenerà oggi per la prima volta con la Juventus, ma è molto più avanti nella preparazione dei nuovi compagni perché ha già debuttato in Bundesliga: Allegri può lanciarlo fin dal primo minuto come esterno sinistro nel tridente d’attacco.