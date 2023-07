"Oggi sta meglio, ma ha svolto un lavoro differenziato in questa prima parte di pre-stagione. Spero che possa tornare in squadra il prima possibile. Dusan è positivo e concentrato sul recupero, è un calciatore molto importante per la Juve", queste le parole di Filip Kostic dagli Stati Uniti sulle condizioni del suo compagno di club e nazionale, Vlahovic.