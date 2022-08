Non solo in entrata, ma anche in uscita. Il mercato dellaè entrato in una fase decisamente calda, con più fronti che potrebbero sbloccarsi a breve, forse già nelle prossime ore. E proprio in giornata è atteso a Torino Filip, nuovo "padrone" della corsia mancina dove dunque potrebbe verificarsi qualche novità in uscita. Come scrive Tuttosport, a venti giorni dalla chiusura del mercato pare difficile trovare un acquirente per, che sembra destinato a rimanere in bianconero fino alla scadenza di contratto, fissata nel 2023.Più probabile invece, almeno sulla carta, la cessione di Luca, indicato tra i possibili partenti fin dall'inizio dell'estate. Dimenticate le sirene inglesi (e in particolare del), che di fatto non si erano mai trasformate in vere trattative, l'azzurro classe 1999 può ora diventare un'opportunità per l', alla ricerca di un esterno in grado di agire su tutta la fascia sinistra. Una situazione da monitorare, insieme all'interesse delche, dopo aver puntato Nicolò Rovella, potrebbe andare all'assalto anche di un altro bianconero.