L'ex esterno dell'Eintrach Francoforte Filip Kostic sta rispettando le attese per il quale è stato principalemente acquistato dalla Juventus. A lui infatti è stato chiesto di realizzare cross e assist per i compagni e fino a questo momento i numeri stanno premiando il serbo. Kostic è infatti il secondo tra i centrocampisti per cross su azione in questo campionato dietro Antonio Candreva (48 vs 60) e terzo per cross su azione riusciti tra i centrocampisti, alle spalle ancora una volta di Candreva e di Bandinelli.