La trasferta di Marassi difficilmente verrà dimenticata nell'ambiente bianconero, soprattutto in virtù degli episodi che hanno acceso gli animi di tutti i tifosi juventini. Il fallo di mano di Bani e il mancato rosso a Malinovskyi sono ancora motivo di forte dibattito dalle parti della Continassa, dove però, si stanno interrogando anche su cosa non sia andato nella sfida contro il Genoa, a partire dalla scarsa mole di occasioni create, che hanno portato i bianconeri a concludere verso la porta di Martinez in circa 3 circostanze, gol compreso. A non passare inosservata è stata sicuramente la prestazione di, l'ennesimain questa stagione, che lo rivelano un lontano parente di quello che è stato nella passata stagione.- La sua è stata una gara in cui non è quasi mai entrato in partita, mostrando scarsa lucidità mentale e un'eccessiva dose di nervosismo, come non si era mia verificato prima. E' difficile comprendere quale possa essere statodal quale sembra impossibile trovare la via di uscita, soprattutto se consideriamo che 12 mesi fa le difficoltà potevano essere, indubbiamente, maggiori rispetto a ora, dato che il serbo era appena arrivato a Torino e, dunque, doveva ambientarsi. Senza tener conto, poi, di tutti i fattori esterni che hanno condizionato la stagione della Juve.colmata si da quelli di Cambiaso, ma che potrebbero rappresentare un ulteriore minaccia per le difese avversarie se piovessero allo stesso modo da entrambi i lati.- A dimostrazione di quanto il rendimento del serbo sia calato c'è anche la testimonianza di alcuniraccoltiAlla 16° giornata dello scorso campionato infatti, Kostic aveva messo a refertoo, privo di annotazioni. Chiuderà la stagione con 3 reti e 8 assist e se facciamo un rapporto con quanto visto fino ad oggi si evince come sia