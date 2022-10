Se quasi tutti i nuovi acquisti della Juventus saranno assenti nel delicato match contro il Benfica,L'esterno serbo, arrivato a Torino ad agosto inoltrato, sarà presente domani sera a Lisbona dal primo minuto. Non certo una novità,"Kostic più altri dieci, non siamo ancora arrivati a questo punto ma poco ci manca" scrive Tuttosport, che evidenzia la centralità acquisita dal 29enne in così poco tempo. Un'importanza data anche dal modulo che ormai Allegri ha deciso di utilizzare, almeno fino a quando ci saranno alcune assenze cruciali come quella di Di Maria e Chiesa.Quindici presenze su quindici, 12 da titolare e oltre mille minuti già in campo.Minutaggio che aumenterà contro il Benfica perché tra le certezze che scenderanno in campo c'è anche il serboperché come ricorda il quotidiano, anche nell'ultima partita ne ha messo a segno un passaggio decisivo e potevano essere due se Kean non fosse partito in posizione di fuorigioco. In fondo, non è un caso se dal 2018 solo Messi e Muller avevano regalato più assist di lui. Sonofino ad ora dal serbo, soltanto Biraghi ha fatto meglio di lui.in 11 partite (settimo in questa classifica) e giin campionato, come Kvaratskhelia.