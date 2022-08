L'arrivo di Filipa Torino regala a Massimilianol'esterno sinistro che chiedeva e, soprattutto, permette all'allenatore livornese di poter cambiare modulo, per alcune partite o fasi di gioco diverse. A fare un punto è Tuttosport: "Porta alla Juventus personalità, dedizione, mentalità vincente, orgoglio e forza da serbo, una montagna di assist potenziali per il connazionale Dusan Vlahovic , ai quali si aggiungeranno quelli di Angel Di Maria . Con Kostic, che ieri doveva espletare alcune pratiche burocratiche, le varianti sul sistema di gioco aumentano: non solo il classico 4-3-3, ma anche 4-4-2, 3-5-2 o addirittura un 3-4-3 d’assalto a partita in corso per sorprendere gli avversari".