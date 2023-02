Filipsi sta confermando un ottimo acquisto per la. Ieri l'esterno serbo ha servito un altro assist, quello per il gol del momentaneo 1-0 contro lofirmato da Moise, arrivando a quota nove in stagione considerando tutte le competizioni. Solo Khvichaha saputo fare meglio di lui tra i giocatori di Serie A: il georgiano del Napoli capolista è a quota 12.