Nonostante l'ottima stagione, Filip Kostic potrebbe comunque lasciare la Juve. L'esterno serbo infatti, secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport, non è più considerato intoccabile e un'offerta importante sarebbe valutata dal club bianconero. In caso di addio dell'ex Eintracht, insieme alla cessione di Luca Pellegrini, la Juve a quel punto tornerebbe sul mercato per un nuovo rinforzo sulla sinistra e il preferito è Carlos Augusto, su cui da tempo c'è anche l'Inter.