La Juventus sta prendendo in considerazione la possibilità di cedere il giocatore Filip, esterno versatile, solo un anno dopo il suo arrivo dall'Eintracht Francoforte. Nonostante il club avesse inizialmente puntato su Carlos Augusto, il quale ha invece trovato collocazione nell'Inter, i bianconeri potrebbero comunque essere inclini a cedere Kostic se un'offerta nell'intervallo tra i 15 e i 20 milioni di euro dovesse giungere. In tal caso, rimarrebbe da chiarire quale sarebbe la successiva mossa del club in materia di acquisti.