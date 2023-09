Non è ancora del tutto chiuso il mercato estivo, o meglio, questo vale solo per alcuni campionati, dato che in molti altri paesi ci sono ancora giorni a disposizione per poter definire altre operazioni. Proprio per questo, bisogna prestare particolare attenzione a quello che sarà il futuro di Filip Kostic, finito sulla lista dei partenti da diverso tempo. Sul serbo è emerso un nuovo interesse proveniente dall'Arabia, ma stando a quanto riportato da Calciomercato.it, anche Galatasaray e Fenerbache starebbero pensando all'esterno bianconero, con il mercato che in Turchia scadrà il 15 settembre, 8 giorni dopo la scadenza di quello arabo.