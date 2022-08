Intervenuto ai microfoni di JTV, per la prima volta da nuovo giocatore della, Filipsi è espresso anche in merito alla sua "fama" da assist-man, spiegando le sue preferenze in campo. Ecco le sue parole: "Mi piace giocare così, poi dipende da cosa vuole da me il mister e qual è la cosa migliore per la squadra. Se fa bene alla squadra, lo farò al meglio possibile".