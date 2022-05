Filip Kostic potrebbe essere il nome ideale per affiancare Dusan Vlahovic nell'attacco della Juventus. L'obiettivo di Massimiliano Allegri, che l'anno prossimo vuole tornare in lotta per lo Scudetto, è quello di trovare giocatori in grado di servire più palloni a Vlahovic. Il serbo in questa stagione si è spesso trovato troppo solo sotto porta, è mancato un supporto. Sulla fascia destra ci sarà probabilmente Angel Di Maria, a sinistra Federico Chiesa sarà praticamente un nuovo acquisto ma arriverà a stagione ampiamente iniziata e dovrà recuperare la condizione. Come riferisce La Gazzetta dello Sport un nome molto caldo è quello del numero 10 dell'Eintracht Francoforte Filip Kostic.



KOSTIC - Il centrocampista in questa stagione ha alzato l'Europa League giocando novanta minuti e segnando il rigore. L'anno scorso era stato molto vicino alla Lazio salvo poi far saltare la trattativa all'ultimo che è costata al serbo (connazionale di Vlahovic) anche una multa da 50 mila euro per aver saltato la prima partita di campionato. La Juve ora potrebbe essere forte della scadenza di contratto del giocatore nel 2023, quindi potrebbe presentare un'offerta attorno ai 15 milioni. Altrimenti Kostic a gennaio potrebbe già firmare un preaccordo che lo legherebbe per la stagione seguente ad una nuova squadra ma i tedeschi lo perderebbero a zero. IL GUSTO DEL GOL - Filip Kostic è un esterno con il vizio del gol ma può ricoprire tutti i ruoli della fascia sinistra. In carriera è stato anche terzino. Abile nel ripiegamento difensivo, caratteristica particolarmente gradita da Massimiliano Allegri. L'ingaggio anche sarebbe in linea con quelli offerti da Madama visto che attualmente percepisce 2.5 milioni di euro. Il connazionale di Dusan Vlahovic potrebbe essere un nome caldo per il calciomercato e il rinforzo ideale per la Juventus.