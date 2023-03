Alle 12 c'è stata la seduta di allenamento della Juventus aperta a giornalisti e tifosi invitati. Chi non si è visto agli ordini di Massimiliano Allegri è Filip, Juane Paul. I tre, come da programma, si sono allenati in maniera personalizzata in palestra. Nessun infortunio quindi, semplicemente un lavoro differente. Ecco il motivo per cui non si sono visti sul prato della Continassa.