Come racconta Gazzetta, Allegri è stato convinto così tanto da Iling da fargli rivedere i piani partita con l'Atalanta. Sarà il britannico a scendere in campo per una delle partite chiave e al posto del quasi intoccabile Filip. L’esterno serbo, primatista di presenze assieme a Danilo (48 partite), dovrebbe rifiatare in vista della semifinale di Europa League di giovedì contro il Siviglia.