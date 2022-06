Di fatto, è un giocatore bloccato. Come racconta La Gazzetta dello Sport, per Kostic manca solo il grande accordo con l'Eintracht, per il quale basterebbero 15 milioni di euro, dato il contratto in scadenza. Ormai Filip si è promesso alla Juventus, e già da un po’. E nell'idea di Allegri sarà lui a sostituire la casella lasciata vuota da Federico Bernardeschi, dunque non è il titolarissimo che pure si attende dal mercato (Di Maria, o profili "simili").



BLOCCATO! - La Juve ha un accordo con il procuratore, Alessandro Lucci, manager anche di Bonucci, Cuadrado e Perin. Vuole portarlo a Torino: 2.5 milioni e mezzo più bonus per le prossime tre stagioni, ma la Juve non ha fretta. Il contratto in scadenza nel 2023 vuol dire un passo verso la cessione, ecco perché salvo imprevisti l'affare si farà. E poi si passerà all'altra fascia...