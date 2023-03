Allarme rientrato. Filipdovrebbe essere a disposizione per il match di sabato contro il Verona: l'esterno aveva lasciato per precauzione il ritiro della Serbia, a causa di un'infiammazione all'altezza del tendine d'achille.Sulle condizioni dell'esterno però filtra l'ottimismo necessario. Kostic resta infatti un elemento imprescindibile nella formazione di Max Allegri, che a lui non rinuncia praticamente mai, esattamente come il commissario tecnico Stojkovic. Filip non ha nulla di preoccupante e osserverà un programma di lavoro personalizzato prima di rientrare in gruppo.