"Resta a guardia, spingendo pochissimo. Cross scontati e prevedibili. Il cambio ci sta. Il serbo tiene in gioco Ekuban nell’azione del pari", il commento del Corriere dello Sport sulla prestazione negativa di Filip Kostic contro il Genoa. L'esterno serbo prende cinque in pagella. Sulla stessa linea anche Tuttosport. Questo il giudizio del quotidiano torinese sul giocatore: "Si avventura in maniera sporadica negli ultimi venti metri di campo, in compenso fatica a dare la sensazione di sicurezza ai compagni quando il Genoa preme dal suo lato."